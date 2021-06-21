تراند الفن: “التضامن”: التدخل السريع ينقذ 5 حالات لمواطنين بلا مأوى بالقاهرة والجيزة ودمياط

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 مساءً - تلقى فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من البلاغات، حيث تعامل مع 5 حالات لمواطنين بلا مأوى.

وتعامل الفريق المركزي مع 3 حالات أولها بحي شبرا، بعدما تلقى الفريق بلاغًا بوجود مسن بإحدى حدائق منطقة الخلفاوي، وتبين أن الحالة لشخص يدعى “أحمد.س.ع” يبلغ من العمر 40 عامًا، ويحتاج لتدخل طبي عاجل لإصابته بغرغرينا بساقه اليمني، حيث تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ونقله بسيارة الإسعاف إلى المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، لإجراء التدخلات الطبية اللازمة له وبعد استقرار حالته تم نقله وإيداعه دار “معانا لإنقاذ إنسان” بالجيزة.

أما الحالة الثانية التي تلقاها الفريق فهي بمنطقة المرج، حيث تم التعامل مع حالة مسن يدعي سعد.ا يبلغ من العمر 68 عاما يعيش في الشارع منذ شهور وتم إقناعه بالإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بالجيزة.

أما الحالة الثالثة، فكانت في منطقة شبرا الخيمة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا تركها أولادها بمنزلها دون عائل، حيث تلقى الفريق استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأنها وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام للاطمئنان عليها، فتم حجزها بالمستشفى للاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، وبعد أن تحسنت حالتها تم نقلها إلى دار رفقاء النبي بالجيزة.

وفي إطار متصل، تعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة دمياط، مع حالة شاب يقيم في الشارع بصفة دائمة، لديه تأخر عقلي، وفي أثناء التعامل مع الحالة تبين أن هناك رقم تليفون مدون على أحد ذراعيه، وتم الاتصال بالرقم، ووجد أنه يخص إحى دور الرعاية الاجتماعية، حيث أفادوا بأنه يدعى ميلاد، وقد سبق تسليمه إلى خالته بسبب انفصال الأب والأم، وتم إيداع الشاب بدار القديس بولس الرسول لذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية.



كما نجح فريق التدخل السريع بالجيزة في التعامل مع شاب يدعى “محمد.م.س”، يبلغ من العمر 27 عامًا، ومقيم في البراجيل، وتبين أنه يحتاج لرعاية صحية بسبب كسر بقدمه اليمنى، وعلى الفور تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء التدخلات الطبية اللازمة، وبعد تماثله للشفاء سيتم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.