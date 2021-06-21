تراند الفن: كشف تفاصيل مقتل مواطن على يد زوجته المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت الشرطة المصرية، تفاصيل مقتل مواطن سعودي على يد زوجته المصرية، ويقيمان معًا في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحدى المستشفيات، يفيد بوفاة مواطن سعودي متزوج من مصرية ومقيم معها، ووجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وبسؤال الزوجة عن سبب الوفاة، قالت إن زوجها سقط على السكين أثناء التجهيز لذبح “خروف” في المنزل، مما أدي إلى مقتله في الحال، حسبما قال موقع مصراوي.

وكشفت تحريات الشرطة، أن الزوجة قامت بطعن زوجها بسكين في مشاجرة بينهما بسبب زواجه من أخرى، وحاولت تضليل الجهات الأمنية.

واعترفت الزوجة أمام النيابة، أنها طعنت زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها، مما أثار غضبها فتشاجرت معه.

وأضافت المتهمة أنها خلال المشاجرة طعنته بسكين طعنة غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.

والجدير بالذكر أن المواطن السعودي متزوج من المتهمة المصرية، من حوالي 10 سنوات، ولديهما 4 أطفال.