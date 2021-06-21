تراند الفن: بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 مساءً - الغربية – مروة شاهين:

اعتمد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الإثنين، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020/2021، وذلك في حضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٧.٩ % للإعدادية العامة.

تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ٧٩٨٧٦ طالبًا، حضر منهم ٧٩٦٩٨، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٦٢٠٨٦ طالبًا، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية ٦٢٥٥ طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ٥٧٥٧، وعدد الناجحين ٤٧٩٨ طالبًا، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٧ %.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣.٣% حيث تقدم ١٢ طالبًا، وبلغ عدد الناجحين ١٠ طلاب. بينما بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع ٩١ %، حيث تقدم للامتحان ٣٣ طالبًا، وبلغ عدد الناجحين ٣٠ طالبًا.

في حين بلغت نسبة النحاج لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٩٣.٧% حيث تقدم للامتحان ١٢٧ طالبًا، وبلغ عدد الحاضرين ١١٩ طالبًا.​