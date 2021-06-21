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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 مساءً - الغربية – مروة شاهين:
اعتمد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الإثنين، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020/2021، وذلك في حضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام ٧٧.٩ % للإعدادية العامة.
تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ٧٩٨٧٦ طالبًا، حضر منهم ٧٩٦٩٨، وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٦٢٠٨٦ طالبًا، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية ٦٢٥٥ طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ٥٧٥٧، وعدد الناجحين ٤٧٩٨ طالبًا، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٧ %.
وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣.٣% حيث تقدم ١٢ طالبًا، وبلغ عدد الناجحين ١٠ طلاب. بينما بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع ٩١ %، حيث تقدم للامتحان ٣٣ طالبًا، وبلغ عدد الناجحين ٣٠ طالبًا.
في حين بلغت نسبة النحاج لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٩٣.٧% حيث تقدم للامتحان ١٢٧ طالبًا، وبلغ عدد الحاضرين ١١٩ طالبًا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.