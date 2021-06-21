تراند الفن: فونيه دياوارار.. منعها الحكام من ممارسة كرة القدم بالحجاب فأسست فريقًا من المحجبات في فرنسا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 مساءً - تعاني العديد من البنات اللاتي يرتدين الحجاب من التمييز العنصري تجاههن، فمنهن من يتم منعها من الالتحاق بالمناصب الكبرى في بعض الدول، ومنهن من تُحرم من ممارسة رياضتها المفضلة بسبب الحجاب.

تلعب فونيه دياوارار كرة القدم منذ الصغر، ولكن عندما أراد المدرب الاستعانة بها في إحدى المباريات المهمة، واستعدت اللاعبة للانضمام لزملائها كعضو مهم ومؤثر في الفريق، رفض حكم المباراة دخولها لأرض الملعب بالحجاب.

طلب الحكم من اللاعبة الفرنسية خلع الطرحة إذا كانت ترغب في خوض المباراة، وهو ما رفضته اللاعبة رفضًا تامًّا، وقالت له إن الحجاب يشكل جزءًا مهمًّا من معتقداتها.

تواصلت صحيفة الديلي ميل مع الفتاة التي أعلنت أنها شعرت وكأن الحكم يضعها بين خيارين، إما كرة القدم التي تعشقها منذ الصغر، وإما الحجاب الذي يشكل جزءًا مهمًّا من هويتها.

توالت الأيام والسنون وحرمت فونيه دياوارار من المشاركة في المباريات بالحجاب، وفقًا لما ينص عليه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي يتبني قانونًا متناقضًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي رفع جميع القيود على اللاعبات التي ترتدي الحجاب ويسمح بخوضهن المباريات بشكل طبيعي.

قررت اللاعبة الفرنسية تأسيس فريق كبير متكامل من لاعبات كرة القدم المحجبات، يخضن تدريبات معًا ويحددن مواعيد لعقد مباريات ودية مع أي فريق كان.

شجعت هذه الخطوة العديد من المواهب المدفونة في فرنسا، على ممارسة الرياضة التي يعشقونها بشكل سلس ودون مشكلات كحل مؤقت حتى يتسنى لهن المنافسة في الدوري الفرنسي.