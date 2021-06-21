- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت مصراوي 10 زيارة
واشنطن – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات ضد 16 مسؤولا من بيلاروسيا، بالإضافة إلى خمس مؤسسات أمنية بيلاروسية.
وذكرت الوزارة- في بيان، على موقعها الإلكتروني- أن العقوبات الأمريكية شملت جهات أمنية بيلاروسية، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة البيلاروسي، والإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد بوزارة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي.
كما شملت العقوبات المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، وقائد القوات الخاصة بلجنة أمن الدولة، وقائد شرطة مينسك، ونائب وزير العدل، والنائب العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد 16 مسؤولا في بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.