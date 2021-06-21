تراند الفن: مصر.. الإعدام لمسؤول في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏13 دقيقة مضت المرصد 9 زيارة

صحيفة المرصد: قررت محكمة مصرية، إعدام رامي محمد شحاته فني هندسي بمجلس وزراء حكومة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات لراضي محمد شحاتة. ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بحسب موقع “مصراوي”. فيما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

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