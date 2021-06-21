فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 مساءً - قدم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التهنئة للطلبة الأوائل بمناسبة التفوق في الشهادة الإعدادية، والحصول علي الدرجة النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المحافظ مع أوائل الشهادة الاعدادية بشمال سيناء.
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بشمال سيناء
وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن العشرة الأوائل حصلوا على الدرجات النهائية، بواقع 280 درجة، وأضاف أن الأوائل هم:
– جنى حاتم مصطفى حسين، من مدرسة الشهيدة بسمة راشد الإعدادية للبنات بالعريش.
– لمياء عايد محارب، من مدرسة الشهيد إبراهيم سالم الإعدادية ببئر العبد.
– عبد الرحمن محمد حسن، من مدرسة الشيخ زويد الإعدادية الرسمية للغات.
– هدير علي عطا أحمد، من مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بالشيخ زويد.
– علا فرج عيادة سالمان، من مدرسة الشهيد إبراهيم سالم الإعدادية ببئر العبد.
– ضحى محمد محمد علي، من مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية للبنات بالعريش.
– أحمد عبد الله عبد البديع حسن، من مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنين.
– أحمد أسامة سالم محمد، من مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنين.
– غادة عيد محمد عيد، من مدرسة الشهيد إبراهيم محمد سالم الإعدادية ببئر العبد.
– محمد ممدوح محمود، من مدرسة الشهيد عاصم عبد الوهاب الإعدادية بالعريش.
– محمود نوير وجيد حسين، من مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنين.
– هاجر إيهاب علي جبر، من مدرسة حمدان الخليلي للتعليم الأساسي بالعريش.
– أحمد عيد محمد سليمان، من مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنين.
– عبد لله أحمد موسى محمد، من مدرسة الشيخ زويد الإعدادية الرسمية للغات.
وكان محافظ شمال سيناء قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، بنسبة نجاح بلغت 82.1% من المتقدمين للامتحانات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.