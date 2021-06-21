فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 مساءً - (مصراوي): أعلن قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن الموسم الرابع لمسابقة “أنا المصري” للأغنية الوطنية للشباب، وتقام المسابقة في فروع “الغناء – التلحين – التأليف – التوزيع الموسيقي”. ويقدم القطاع 5 جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه. وحدد القطاع شروط المسابقة على ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية. ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات – لحن – غناء) بصيغة MP3. ويتم تحميل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على فيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، ولأول مرة السماح بمشاركة المصريين بالخارج، ويتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، وآخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس 2021، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الإنتاج الثقافي” يعلن شروط الموسم الرابع “أنا المصري” للأغنية الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.