فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد: هدد مستثمر، أكثر من 650 مواطنة بالإزالة من سوق حجاب في الرياض، وتكسير الأقفال، وفصل الكهرباء عن المحلات، حال عدم دفع الإيجار له، رغم انتهاء عقد إيجاره للسوق.
ونشرت قناة الإخبارية، تقريرًا مصورًا عن سوق حجاب، وقالت مواطنة تدعى “أم جابر”: “المستثمر انتهى عقده بالسوق ولكنه يطالب بدفع الإيجارات أو إزالة هذا السوق”.
وتابعت مواطنة تدعى “أم عبدالرحمن” صاحبة محل في السوق: “المستثمر يهددني بإزالة محلي وقطع الكهرباء عنه في حال عدم دفعي الإيجار رغم أنه ليس المستثمر المستحق للإيجار”.
ومن جانبه قال المحامي فهيد المطيري في تصريحات لقناة الإخبارية: “المستثمر يشن حرب بينية على السيدات إما بتكسير الأقفال أو قطع الكهرباء”.
وأضاف المحامي: “المستثمر يرسل مندوبات لتهديد السيدات في السوق وتقسيمهن لفئتين واحدة معه والأخرى ضده من أجل تفكيكهن، وهو يعتبر ذلك مصدر قوة له للتعامل معهم بشكل فردي”.
وتابع: “الأمانة موقفها القانوني، إذا كانت علاقة التأجير مع المستأجر انتهت هو إنهاء العلاقة وطرحها على مستمثر آخر، وإذا تم التمديد له يجب إلزامه بتزويد أصحاب الشأن بنسخة من عقد التمديد حتى يستحق الحصول على مبلغ، ولا يجوز للمستثمر أن يطالب السيدات بدفع الإيجار دون سند”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. مستثمر يهدد 650 مواطنة بالإزالة من سوق “حجاب”.. ومحام يكشف موقف أمانة الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.