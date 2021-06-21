فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد : بعد إدانته بتهمة القتل والحكم عليه بالإعدام شنقاً لثلاث مرات، روى المتهم بقتل الناشطة العراقية الصيدلانية شيلان دارا تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضحية قبل أن يهم بقتلها، بعدما قتل والديها أثناء تنفيذه عملية سرقة لممتلكات العائلة في شقتهم الواقعة ببغداد الأسرة رفضت إعطائه المال

وبحسب قناة” الحدث “أوضح الجاني أن الأسرة رفضت إعطائه المال أثناء محاولته للسرقة فقام بطعن الأب ثم طعن الأم وقام بإخفاء جثتيهما داخل المرحاض في الوقت الذي وصلت فيه “شيلان”. وأضاف: “قالت لي باب وماما وين قلت لها جوة اقعدي هنا وارتاحي وكانت مرتبكة واديتها ماية وقالت لي عايزة أشوف بابا وماما وضربتها انضرب رأسها بالحائط وقعت” حكم بالإعدام شنقاً

وكانت محكمة جنائية عراقية، قد أصدرت يوم الإثنين الماضي، حكماً بالإعدام شنقاً لثلاث مرات بحق قاتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا ووالديها، بعد أن أثارت الجريمة جدلاً كبيرًا في العراق بسبب أحداثها الدامية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: قاتل الناشطة العراقية “شيلان دارا” يكشف لأول مرة عن دوافع ارتكابه للجريمة التي هزت بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.