تراند الفن: ضبط ميكانيكي بحوزته مواد مخدرة بقليوب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 مساءً - القليوبية – أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث قسم قليوب القبض عليى ميكانيكي، بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وبندقية آلية، وطلقات.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، بقيام “ح.ع.ا”، ميكانيكي بترويج المواد المخدرة، على عملائه بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات، واستأذن النيابة العامة.

جرى ضبطه وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، و12 كيس من مخدر الحشيش، و260 قرص تامول، وبندقية آلية، وطلقات ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.​