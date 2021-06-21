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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 مساءً - القليوبية – أسامة علاء الدين:
ألقت مباحث قسم قليوب القبض عليى ميكانيكي، بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وبندقية آلية، وطلقات.
تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، بقيام “ح.ع.ا”، ميكانيكي بترويج المواد المخدرة، على عملائه بدائرة القسم.
جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات، واستأذن النيابة العامة.
جرى ضبطه وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، و12 كيس من مخدر الحشيش، و260 قرص تامول، وبندقية آلية، وطلقات ومبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط ميكانيكي بحوزته مواد مخدرة بقليوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.