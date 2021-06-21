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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 10 زيارة
يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، إلى أسرة النادي الإسماعيلي وجماهيره، بخالص العزاء والمُواساة بفقدان نجم الكرة الإسماعيلية، الكابتن عبد الرحمن أنوس، الذي كان علامة بارزة فنًا وخلقًا، تشهد لها ملاعب كرة القدم والعاملين بها.
وقرر اتحاد الكرة الوقوف دقيقة حدادا على رحيل الفقيد الكبير، قبل مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر إقامتها مساء غدٍ باستاد السويس الجديد.
واختتم الاتحاد قائلًا: “رحم الله الفقيد الكبير، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اتحاد الكرة يشاطر جماهير الإسماعيلية في وفاة الراحل أنوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.