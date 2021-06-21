تراند الفن: اتحاد الكرة يشاطر جماهير الإسماعيلية في وفاة الراحل أنوس

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، إلى أسرة النادي الإسماعيلي وجماهيره، بخالص العزاء والمُواساة بفقدان نجم الكرة الإسماعيلية، الكابتن عبد الرحمن أنوس، الذي كان علامة بارزة فنًا وخلقًا، تشهد لها ملاعب كرة القدم والعاملين بها.

وقرر اتحاد الكرة الوقوف دقيقة حدادا على رحيل الفقيد الكبير، قبل مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر إقامتها مساء غدٍ باستاد السويس الجديد.

واختتم الاتحاد قائلًا: “رحم الله الفقيد الكبير، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون”.