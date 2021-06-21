تراند الفن: ​بالفيديو.. “الأعلى للإعلام” يعرض رسائل وزراء الإعلام العرب من متحف الحضارة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 مساءً - كتب- مينا غالي:

عرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيديو جديدا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، لتفاصيل زيارة وزراء الإعلام العرب لمتحف الحضارة الأسبوع الماضي.

بدأت الزيارة بجولة على المومياوات الملكية الفرعونية والتي تضم 18 ملكًا و4 ملكات من العصور الفرعونية المختلفة، واطلع الحضور على تاريخ كل منهم ودوره في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ ومن بينهم الملك تحتمس الثالث والذي خاض معارك عديدة ومومياء الملكة أحمس نفرتاري.

كما قامت الوفود بتفقد الآثار النادرة التي يضمها المتحف في مختلف أقسامه المختلفة والتي تحكي تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث، وتضم مقتنيات تحكي عن النيل والكتابة والثقافة والمجتمع والمعتقدات والأفكار.

وأكد الدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير الإعلام والتجارة السعودي، سعادته بوجوده في مصر، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة بناء ونهضة شاملة وتنفذ خطة طموحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعاونه فريق كفء من الوزراء والمسئولين.

وأكد المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سعادته بالتواجد في بلده الثاني مصر، وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأردنية فريدة وأخوية وتشهد نمواً وتنسيقا في مختلف المجالات.

وأوضح أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن العلاقات دائمًا وعلى مدار التاريخ كانت متميزة بين البلدين وحالياً باتت أكثر تميزاً بكل ما تحمله الكلمة من معان ووصل الأمر إلى حد التطابق في وجهات النظر في غالبية الملفات المشتركة والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقالت الدكتورة منال عبدالصمد وزيرة الإعلام في لبنان، إن مصر كانت ولازالت بلدًا محبًا ومعطاءً وشقيقة تقف بجانب جميع الدول العربية دائمًا، وأن لبنان تقدر الموقف المصري الداعم للشعب اللبناني خلال الفترة الأخيرة، ومساندتها لها للخروج من أزمتها.

فيما أكد حمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام السوداني، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الممتدة على ضفتي وادي النيل، والتي شهدت تطورًا لافتًا لاسيما في ظل حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع وتعزيز أواصر التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، مضيفًا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد تطورًا ونموًا شهد له جميع العالم من خلال الإنجازات التي شاهدناها على أرض الواقع.

من جانبه عبر عبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، عن سعادته بالتواجد في مصر، مضيفًا أن الشعب الكويتي يقدر الدور الكبير الذي تلعبه مصر على مختلف الأصعدة ووقوفها دائما بجانب أشقائها العرب، وقال إن مصر تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات كبيرة، ونسأل الله العلي القدير أن يستمر العطاء المبهر والتوفيق على تحقيق الإنجازات.

وقال يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، إن مصر هي الشقيقة التي تقف دائمًا بجانب فلسطين، ودائمًا ما تدعم حل القضية الفلسطينية، وقال: نثق بالقيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية بالإضافة إلى الحقوق القومية.

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