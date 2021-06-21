تراند الفن: رئيس اتحاد الغرف: منصة “جسور” تفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت مصراوي 8 زيارة

كتبت شيماء حفظي: قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يتخذ كافة الإجراءات اللازمة للترويج الدولي للكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية “جسور”. وأضاف العربي خلال مؤتمر إطلاق “جسور” اليوم الاثنين أن هذه الخطوة هى تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالإقتصاد وتنمية الصادرات، وإدراكا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الأفريقية والعالمية، ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج وتنمية التجارة الخارجية كما سياسهم في تنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية بما سيؤدى لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا. وأكد العربي أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك والتى سترتفع مع إنهاء اتفاقية التجارة الحرة الأوراسية هذا العام.

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