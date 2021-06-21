فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 مساءً - صحيفة المرصد – وكالات : أفادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، بأن إشكالا وقع أمام محطة للمحروقات في محلة الريجي في القبة بطرابلس على أفضلية الدور في تعبئة البنزين، ما لبث أن تطور إلى تضارب وإطلاق نار. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة التي تمت في محطة لتعبئة البنزين في طرابلس . وبحسب موقع “روسيا اليوم ” فإن “هناك معلومات عن إصابة شخص في قدمه، وأنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج”. وطوقت قوة من الجيش اللبناني المنطقة، فيما بدأت القوات الأمنية بملاحقة مطلق النار. فرضت أزمة البنزين على اللبنانيين إدخال تعديلات كثيرة على حياتهم وأجبرتهم على التنازل عن عادات طبيعية تتعلق بتنقلاتهم اليومية واللجوء إلى حلول لم تكن متصورة من قبل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد ..إطلاق نار عند محطة وقود في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.