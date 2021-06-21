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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت الوطن 11 زيارة
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوفيات نتيجة اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان هما سيدة وأخرى في حالة حرجة، وإصابة 5 أشخاص.
وقال الوزير في تصريحات لـ«الوطن»، إن الميني باص كان يسير على مسار القطار.
وقال مصدر مسؤول إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير النقل لـ«الوطن»: وفاة و5 إصابات في حادث قطار حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.