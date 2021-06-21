تراند الفن: 10 سيارات إسعاف لموقع حادث تصادم قطار حلوان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت مصراوي 2 زيارة

كتب- أحمد جمعة: دفع مرفق إسعاف القاهرة بـ10 سيارات إسعاف، إلى موقع حادث اصطدام قطار بضائع بأتوبيس عمال بمنطقة كفر العلو، جنوب محافظة القاهرة، لنقل مصابي وضحايا الحادث. البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيس يقل عمالًا، ووقوع إصابات ووفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم وتلقيهم العلاج. اقرأ أيضًا.. – قطار يدهس سيارة محملة بالعمال بحلوان .. ومصدر : جار حصر عدد الضحايا

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