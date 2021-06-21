تراند الفن: “شارب مخدرات”.. شاهد عيان يروي تفاصيل هروب سائق تسبب في اصطدام قطار بأتوبيس بحلوان (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 مساءً - تدوال عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث قطار حلوان بعد دقائق قليلة من وقوع الحادث.

وقال مصور الفيديو، والذي نشره على يوتيوب إن القطار دهس الأتوبيس وقتل الموظفين الذين كانوا يستقلونه، مشيرًا أن الحادثة وقعت بكفر العلو بحلوان.

وتابع أن سائق القطار كان متعاطيا مخدر الاستروكس، مشيرًا إلى أن الأتوبيس خاص بشركة ملابس، بينما السائق ترك القطار وهرب.



وفي سياق متصل قال مصدر طبي، إن وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بحادث دهس قطار حلوان لأتوبيس عمال في مدينة حلوان.

وتستقبل مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان وحميات حلوان المصابين والوفيات، في الوقت الذي لم يتم التعرف على هوية جثتين في الحادث.

وكشف مصدر لـ “القاهرة 24″، أنه جارٍ جرد عدد الإصابات والاصابات الخطرة لسرعة نقلهم لمستشفيات في وسط القاهرة بشكل سريع، خوفًا من زيادة عدد الوفيات.

وانتقلت سيارات الإسعاف بشكل عاجل بقرار من وزارة الصحة والسكان لمقر الحادث، حيث تواصل مع الحماية المدنية انتشال الجثث من أسفل القطار.

والجدير بالذكر أن مصدر صحي، كشف عدد الوفيات المبدئي في حادث دهس قطار لأتوبيس عمال، منذ قليل، في مدينة حلوان بالقاهرة، حيث يستقبل مستشفى النصر للتأمين الصحي المصابين.

وأضاف المصدر لـ “القاهرة 24” أنه جارٍ جرد عدد الإصابات والاصابات الخطرة لسرعة نقلهم لمستشفيات في وسط القاهرة بشكل سريع، خوفًا من زيادة عدد الوفيات.

وانتقلت سيارات الإسعاف بشكل عاجل بقرار من وزارة الصحة والسكان لمقر الحادث، حيث تواصل مع الحماية المدنية انتشال الجثث من أسفل القطار.