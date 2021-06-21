تراند الفن: هولندا تضرب مقدونيا الشمالية بثلاثية في يورو 2020

حقق منتخب هولندا فوزا كبيرا أمام نظيره مقدونيا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل لا شىء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الاوروبية.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف الدولي، سيطرة تامة من منتخب هولندا على المباراة.

وسجل ممفيس ديباي هدف هولندا الأول فى الدقيقة 25، وأضاف فينالدوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و58.

وبهذه النتيجة يصعد منتخب هولندا الي دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية أول المجموعة، بينما يودع منتخب مقدونيا الشمالية البطولة.

الشوط الأول.. هولندا تتقدم على مقدونيا الشمالية في يورو 2020