فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
حقق منتخب هولندا فوزا كبيرا أمام نظيره مقدونيا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل لا شىء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الاوروبية.
وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف الدولي، سيطرة تامة من منتخب هولندا على المباراة.
وسجل ممفيس ديباي هدف هولندا الأول فى الدقيقة 25، وأضاف فينالدوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و58.
وبهذه النتيجة يصعد منتخب هولندا الي دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية أول المجموعة، بينما يودع منتخب مقدونيا الشمالية البطولة.
الشوط الأول.. هولندا تتقدم على مقدونيا الشمالية في يورو 2020
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هولندا تضرب مقدونيا الشمالية بثلاثية في يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.