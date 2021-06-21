تراند الفن: «الصناعات الغذائية»: عقد ورشة عمل للتعريف بإجراءات التسجيل المسبق للشحنات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 مساءً - تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل لدعم أعضائها للانتهاء من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بحضور فريق العمل الفني للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات «MTS»، بعد غد الأربعاء، وفقًا لما صرح به أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وقال «الجزايرلي»، في بيان، إن النظام الجمركى «ACI»، يتسق مع النظم العالمية المتطورة في مجال تيسير التجارة عبر الحدود، ويتيح معالجة بيانات الشحنات ببلد التصدير إلكترونيًا، على النحو الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، وبالتالي ينعكس إيجابيا على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الدولية للتنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.

وأضاف «الجزايرلي» أن المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية، يضمن تتبع العمليات التجارية، والتأكد من استيفاء جميع الشركات المستوردة للضوابط والإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد بشكل إلكتروني، للتأكد من عدم دخول البضائع المجهولة والشحنات الخطرة للموانئ المصرية.

كانت مصلحة الجمارك المصرية، أكدت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موضحة أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسمح بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، ما يقلل زمن الإفراج الجمركي، كما تتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.

وتضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيه، ويحمي المنافذ من البضائع الخطرة ويقضى على «الكاحول»، وهو الشخص مجهول الهوية «الجاني» في قضايا البضائع مجهولة المصدر، وبالتالي تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة، ما ينعكس بدوره على تحسين ترتيب مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة «التنافسية العالمية، ممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

من جانبه، أكد محمود البسيوني المدير التنفيذي أن الغرفة في إطار جهودها لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، تنظم ورشة العمل لتقديم الدعم الفني اللازم للتسجيل بالمنظومة الإلكترونية، من خلال مساعدة الشركات أعضاء الغرفة في إجراءات إنشاء الحساب ومراجعة مستندات الشركات المطلوبة، والانتهاء من إجراءات التسجيل.