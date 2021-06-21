تراند الفن: وزارة النقل: سائق قطار بضائع حلوان حاول التوقف ولم يتمكن

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 5.45 مساء اليوم، وفي أثناء مسير قطار بضائع مُحمل بالرخام على خط “التبين – العباسية” في المسافة بين التبين وحلوان، تصادم القطار بعدد 2 ميني باص مُتوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة، ومُتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن مُعدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات.

وأوضحت السكة الحديد، أن السائق حاول التوقف، ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر، وجارٍ المتابعة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، بوفاة 2 مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان – محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة، وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.