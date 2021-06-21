فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 مساءً - كتب- أسامة علي: قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن اصطدام قطار حلوان بأتوبيس عمال أسفر عن وقوع 6 إصابات. وأضاف الوزير لـ”مصراوي” أنه من بين هذه الإصابات 4 سحجات وكدمات. وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. اقرأ أيضًا.. – توجيه من وزيرة الصحة بشأن حادث قطار حلوان – أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن ضحايا حادث قطار حلوان – مصدر طبي: مصرع 2 وإصابة 3 في حادث قطار حلوان – مصدر طبي: نقل ضحايا حادث قطار حلوان لمستشفيي النصر وحلوان – فريق من النيابة العامة ينتقل لموقع حادث اصطدام قطار حلوان بأتوبيس عمال – الدفع بـ 7 سيارات إسعاف وقوات حماية مدنية لحادث قطار حلوان – أول تعليق من وزير النقل لـ”مصراوي” على حادث قطار حلوان – بعد قليل.. بيان من النقل بشأن حادث قطار حلوان – مصدر أمني يكشف عن الحصيلة الأولية لضحايا اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان – الصحة تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من وزير النقل لـ”مصراوي” على حادث قطار حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.