فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 4 زيارة
قررت نيابة استئناف طنطا إخلاء سبيل “يوسف. ص. ا“ طالب في الصف الأول الثانوي بضمان محل إقامته، نجل السيدة التي تم اتهامها بالإساءة لمحافظ الغربية عبر رسالة واتساب على الرقم الشخصي الخاص به، وحبس ”محمد. ص.ا”، مبيض محارة المتهم الثاني في واقعة الإساءة لمحافظ الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما قررت النيابة إرسال الهاتف إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفحصة وبيان كل ما له علاقة بالواقعة.
وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه استلم منذ عدة أسابيع، مجموعة رسائل عبر رقم “واتساب” الشخصي له، تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلومين؛ الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها التي بدورها أجرت على مدار الأسابيع الماضية تحريات عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشهدت محافظة الغربية واقعة فريدة من نوعها، حينما حرر الدكتور طارق رحمي، المحافظ، بلاغًا حمل رقم 6039 لسنة 2021 إداري قسم أول طنطا، يتهم فيه إحدى السيدات وتدعى “م. ص. م. ع” والمقيمة بعزبة خضر بمركز المحلة، بالتسبب في إزعاجه على “واتس آب” الخاص به.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إخلاء سبيل طالب وحبس مبيض محارة في واقعة الإساءة لمحافظ الغربية عبر “واتس آب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.