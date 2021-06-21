فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 مساءً - كتب- أحمد جمعة: أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة- أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسد. وأكد “مجاهد” أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة؛ لحين تحسن حالاتهم الصحية وتماثلهم للشفاء. وأكد “مجاهد” أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كل سبل الرعاية الطبية لهم. اقرأ أيضًا.. – توجيه من وزيرة الصحة بشأن حادث قطار حلوان – أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن ضحايا حادث قطار حلوان – مصدر طبي: مصرع 2 وإصابة 3 في حادث قطار حلوان – مصدر طبي: نقل ضحايا حادث قطار حلوان لمستشفيي النصر وحلوان – فريق من النيابة العامة ينتقل لموقع حادث اصطدام قطار حلوان بأتوبيس عمال – الدفع بـ 7 سيارات إسعاف وقوات حماية مدنية لحادث قطار حلوان – أول تعليق من وزير النقل لـ”مصراوي” على حادث قطار حلوان – بعد قليل.. بيان من النقل بشأن حادث قطار حلوان – مصدر أمني يكشف عن الحصيلة الأولية لضحايا اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان – الصحة تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الصحة تعلن العدد الرسمي لضحايا حادث قطار حلوان (بيان رسمي) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.