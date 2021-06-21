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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت الوطن 3 زيارة
كشفت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، عن كواليس حادث قطار حلوان الذي وقع نتيجة اصطدام قطار، بسيارتين ميني باص، تابعتين لأحد المصانع في منطقة كفر العلو بحلوان.
وذكرت هيئة سكك حديد مصر، في بيانها: «إنه في تمام الساعه 17.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافة بين التبين وحلوان، تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر وجار المتابعة».
كانت وزارة الصحة، قد أعلنت في بيان لها أن عدد الإصابات وصل إلى 6 إصابات بينما الوفيات لم تتجاوز فردين حتى الآن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «السكة الحديد» تكشف كواليس حادث قطار حلوان: السائق لم يتمكن من التوقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.