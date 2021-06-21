تراند الفن: قطار رخام و2 ميني باص.. أول تعليق من السكة الحديد بشأن حادث قطار حلوان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏37 ثانية مضت مصراوي 2 زيارة

كتب- أسامة علي: قالت هيئة سكك حديد مصر إنه في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الاثنين، وأثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط “التبين/ العباسية” في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار. وأضافت الهيئة أن الميني باص تواجد في مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، مضيفة أن سائق القطار حاول التوقف، ولم يتمكن من ذلك، ما أدى الى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر. اقرأ أيضًا.. – الصحة تعلن العدد الرسمي لضحايا حادث قطار حلوان (بيان رسمي)

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