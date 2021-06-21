فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 مساءً - لوكسمبورج – (د ب أ) فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات اقتصادية مملوكة للدولة أو تخضع لسيطرتها ومنظمة قدامي المحاربين في ميانمار لصلتهم بالانقلاب العسكري الذي وقع في وقت سابق من العام الجاري. وتستهدف الإجراءات التقييدية، التي وقع عليها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم في لوكسمبورج، قطاعي الأحجار الكريمة والأخشاب. وقال بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي للإعلان عن هذه الخطوة إن الهدف هو تقييد قدرة الجيش على الاستفادة من الموارد الطبيعية في ميانمار “مع تجنب الإضرار بالشعب”. وبهذا التحديث، يرتفع عدد الأشخاص الذين يخضعون لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول أو حظر السفر إلى 43 شخصا وستة كيانات، وفقا للاتحاد. ووجهت اتهامات إلى الأشخاص الجدد المدرجين في قائمة العقوبات، ومن بينهم وزراء ونواب وزراء، بتقويض الديمقراطية وسيادة القانون والمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دولة ميانمار الواقعة في جنوب شرق آسيا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أشخاص وشركات في ميانمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.