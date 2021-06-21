تراند الفن: جمعهما الفن والصداقة.. سر 12 يوما لم تفترق فيها سعاد حسني ونادية لطفي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 مساءً - موهبتان من نجوم الزمن الجميل، ظهرتا في وقت متقارب بنهاية خمسينيات القرن الماضي، جمعتهما الموهبة والصداقة، والفروسية في الفن حسب ما قالت الفنانة الراحلة نادية لطفي، عن زميلتها الراحلة سعاد حسني، لكنهما أبدا لم تكونا متصارعتين، بل حافظتا على سلوكيات الفن الراقي وأخلاقياته.

لم تتشارك نادية لطفي، مع سعاد حسني التي رحلت في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما، بعد سقوطها من شرفة شقتها في الدور السادس بمبنى ستيوارت تاور في العاصمة البريطانية لندن، في 3 أفلام سينمائية فقط، بل امتدت علاقتهما من العمل إلى الصداقة، وهو ما أشارت إليه نادية لطفي في مذكراتها «اسمي بولا.. نادية لطفي تحكي» للكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

نجاح «سلطان» و«حسن ونعيمة» أوصل الثنائي لـ«السبع بنات»

تحدّثت نادية في مذكراتها عن نجاحها في أول ظهور لها بفيلم «سلطان»، الذي عرض 1958 أمام فريد شوقي ورشدي أباظة، ونجاح سعاد بعدها بأشهر قليلة، في فيلم «حسن ونعيمة» الذي عرض 1959 أمام محرم فؤاد، وهو النجاح الذي أغرى المنتجين بجمع الثنائي في فيلم «السبع بنات»، أمام أحمد رمزي وصالح سليم وحسين رياض.

سعاد ونادية زميلتان في «فروسية» من نوع خاص

رغم نجاحهما الفني الكبير وسطوع نجميهما كنجمتا شباك، ومقارنة الصحافة بينهما التي كادت أن توقعهما في فخ الصراع، لكن نادية وسعاد كانتا على وعي وإدراك بما حاولت فعله بعض الصحف، وصفت علاقتهما في حوار قديم مع مجلة الجيل نشر في العام 1999، بأنّها كانت «زمالة في الفروسية»، وصداقة استمرت بمشاعر الوفاء والحب.

روت نادية تفاصيل تجربة شخصية، اقتربت فيها من سعاد بعيدا عن الاستديوهات والكاميرات، حيث تشاركتا في رحلة إلى مدينة العريش بعد تحريرها وعودتها لسيادة مصر مطلع الثمانينيات، حيث اتفق الثنائي وعدد آخر من الفنانين والصحفيين، على الذهاب للمدينة في رحلة تستغرق يوما واحدا، للاتفاق مع المحافظ على تخصيص قطعة أرض لإنشاء دور عرض سينمائي ومسرحي، وبعد لقاء المحافظ الذي وافق فيه على كل ما طلب منه، تجول وفد الفنانين في المدينة وتأخر الوقت، فنصحهما المحافظ بأن يبيتا ويغادرا في الصباح، وهو ما حدث طوال 12 يوما لم يفترق فيها الثنائي ثانية واحدة، وأكدت نادية أن هذه الرحلة قرّبتهما كثيرا، وحكت لها سعاد عن الكثير من أسرارها وعرفت فيها صفاتها النبيلة.

لهذا السبب رفضت نادية استلام تكريم سعاد حسني من مهرجان القاهرة السينمائي

رفضت نادية استلام تكريم سعاد في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث كان الفنان حسين فهمي هو رئيس المهرجان آنذاك، وقالت في حوارها مع «الجيل»: «هي قالت أختي التوأم نادية لطفي تحضر التكريم بالنيابة عني، وأنا قلت إنه حمل كبير أزيد من اللازم مقدرش أتحمله، وكانت رقتها أزيد من اللزوم، وقلت ما عاش ولا كان اللي يستلم تكريم سعاد غير سعاد، وطلبت من حسين فهمي يستنى لحد ما سعاد ترجع من لندن وتحضر التكريم بنفسها».