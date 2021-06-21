تراند الفن: بعد الإعلان عن مرضه.. عماد متعب يتصدر تريند تويتر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 مساءً - تصدر اسم عماد متعب، لاعب النادي الأهلي، اليوم الاثنين، تريند “تويتر” بعد الإعلان عن سفره إلى خارج مصر في رحلة علاجية، حتى تضامن معه الجماهير داعين له بالشفاء العاجل.

وكتب اللاعب أحمد عفيفي: “ألف سلامة على عماد متعب، ربنا يتم شفاه على خير ويطمن كل حبايبه عليه”.

ونشر محمد أيمن صورة لمتعب أثناء مباراة له، وعلّق عليها:” كن قويًا”، مستخدمًا إيموجي القوة.

فيما نشر حساب آخر صورة لمتعب، وكتب عليها: “أنت في قلوب كل الناس ياعمدة، وميختلفش على حبك أي حد حتى الزمالكوية، ليك في قلوبهم مكان، ربنا يشفيك ويعافيك يارب العالمين”.

وقالت عاشقة الكيان: “سلامات يا ملك الـ90، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، متعب رمز أهلاوي”.

في حين نشرت لمياء حافظ صورة مُعلقة عليها: “ألف سلامة عليك ياعمدة يارب ماتشوف شر أبدًا، وربنا يبارك في عمرك وصحتك ويشفيك شفاء لا يغادر سقمًا، متعب رمز أهلاوي”.

وذكر عبد الرحمن: “ادعوا لعماد متعب.. قصة مرضه (متعب الحراس) وسفره بالعلاج بالخارج”.

وعلق حساب آخر باسم “أبو بولا وشيكا”: “ربنا يشفيك ويعافيك يا متعب”، بينما قال محمد مجدي: “ربنا يشفيك ويعافيك يا متعب يارب، وربنا يرفع عنك البلاء ويعافيك يارب العالمين، متعب”.

وكتبت صابرين: “مليون سلامة عليك يا كابتن، ربنا يقومك لأهلك وأولادك بالسلامه يارب”.