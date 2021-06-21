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تراند الفن: بعد الإعلان عن مرضه.. عماد متعب يتصدر تريند تويتر

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عماد متعب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 مساءً - تصدر اسم عماد متعب، لاعب النادي الأهلي، اليوم الاثنين، تريند “تويتر” بعد الإعلان عن سفره إلى خارج مصر في رحلة علاجية، حتى تضامن معه الجماهير داعين له بالشفاء العاجل.

وكتب اللاعب أحمد عفيفي: “ألف سلامة على عماد متعب، ربنا يتم شفاه على خير ويطمن كل حبايبه عليه”.

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ونشر محمد أيمن صورة لمتعب أثناء مباراة له، وعلّق عليها:” كن قويًا”، مستخدمًا إيموجي القوة.

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فيما نشر حساب آخر صورة لمتعب، وكتب عليها: “أنت في قلوب كل الناس ياعمدة، وميختلفش على حبك أي حد حتى الزمالكوية، ليك في قلوبهم مكان، ربنا يشفيك ويعافيك يارب العالمين”.

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وقالت عاشقة الكيان: “سلامات يا ملك الـ90، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، متعب رمز أهلاوي”.

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في حين نشرت لمياء حافظ صورة مُعلقة عليها: “ألف سلامة عليك ياعمدة يارب ماتشوف شر أبدًا، وربنا يبارك في عمرك وصحتك ويشفيك شفاء لا يغادر سقمًا، متعب رمز أهلاوي”.

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وذكر عبد الرحمن: “ادعوا لعماد متعب.. قصة مرضه (متعب الحراس) وسفره بالعلاج بالخارج”.

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وعلق حساب آخر باسم “أبو بولا وشيكا”: “ربنا يشفيك ويعافيك يا متعب”، بينما قال محمد مجدي: “ربنا يشفيك ويعافيك يا متعب يارب، وربنا يرفع عنك البلاء ويعافيك يارب العالمين، متعب”.

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وكتبت صابرين: “مليون سلامة عليك يا كابتن، ربنا يقومك لأهلك وأولادك بالسلامه يارب”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد الإعلان عن مرضه.. عماد متعب يتصدر تريند تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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