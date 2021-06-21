فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 10:09 مساءً - كتب- محمود الشوربجي:
توصلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان إلى هوية جثتين مجهولتين بحادث تصادم قطار وأتوبيس بمنطقة كفر العلو بدائرة القسم.
وتبين أن الجثتين هما كل من “ياسمين محمد عبد الحلم، 28 سنة، ومقيمة بعرب كفر العلو، و”نادية فرج أحمد”، 21 سنة عرب كفر العلو.
واستقبل مستشفى حلوان العام جثتين سيدتين مجهولين الهوية وتم التعرف عليهما، ومُصابة تُدعى “هويدا أحمد عبد الفتاح”، 38 سنة، ومقيم بمنطقة عرب كفر العلو بحلوان ومصابة تدعي “زينب عبد الحكيم علي”، 40 سنة، ومقيمة عرب كفر العلو.
فيما استقبل مستشفى النصر العمالي 4 مصابين، وهم الشقيقتان “منى شوقي”، 23 سنة، و”منة شوقي”، 25 سنة، و”هبة خالد محمد”، 24 سنة، وشقيقتها “مريم خالد محمد” 30 سنة، لتستقر الحصيلة الأولية للضحايا لجثتين و6 مصابين جميعهم سيدات.
انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع حادث اصطدام قطار بأتوبيس عُمال، بمنطقة كفر العلو، في حلوان، لمعاينة آثار التصادم.
وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل مصابي حادث القطار المحمل بالفحم.
وأفاد شهود عيان أن الأتوبيس كان يقل عمال بمصنع ملابس وأثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان، وتعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك، ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالتفاصيل.. تعرف على هوية جثتي حادث قطار حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.