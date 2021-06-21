تراند الفن: “مشهد صادم”.. شاهد : لحظة طعن شاب أمريكي في نيويورك

ترجمة حصرية : وثقت كاميرا مراقبة اللحظات العدوانية التي تعرض خلالها شاب أمريكى للطعن المتكرر في جنوب برونكس بولاية نيويورك الأمريكية، حيث شن الجاني هجوما قاسيا وأصاب الضحية بجروح بالغة في جسده.

وأظهر مقطع الفيديو الضحية البالغ من العمر 42 عامًا ومهاجمه وهما يتحركان على جانب الطريق، حيث قام المشتبه به بطعن الرجل عدة مرات، تسببت في سقوطه على الأرض غارقا في دماءه.

وأفادت الصحيفة أن المهاجم واصل طعن الضخية حتى بعد سقوطه على الأرض، قبل فراره من موقع الحادث، حيث تواصل الشرطة جهودها لسرعة القبض على المشتبه به.

من جانبه قال رئيس منطقة بروكلين إنه سيزور المجني عليه في المستشفى مرة أخرى لمحاولة إقناعه بالتعاون مع الشرطة في التحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الشجار .



