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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
ترجمة حصرية : وثقت كاميرا مراقبة اللحظات العدوانية التي تعرض خلالها شاب أمريكى للطعن المتكرر في جنوب برونكس بولاية نيويورك الأمريكية، حيث شن الجاني هجوما قاسيا وأصاب الضحية بجروح بالغة في جسده.
وأظهر مقطع الفيديو الضحية البالغ من العمر 42 عامًا ومهاجمه وهما يتحركان على جانب الطريق، حيث قام المشتبه به بطعن الرجل عدة مرات، تسببت في سقوطه على الأرض غارقا في دماءه.
وأفادت الصحيفة أن المهاجم واصل طعن الضخية حتى بعد سقوطه على الأرض، قبل فراره من موقع الحادث، حيث تواصل الشرطة جهودها لسرعة القبض على المشتبه به.
من جانبه قال رئيس منطقة بروكلين إنه سيزور المجني عليه في المستشفى مرة أخرى لمحاولة إقناعه بالتعاون مع الشرطة في التحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الشجار .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مشهد صادم”.. شاهد : لحظة طعن شاب أمريكي في نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.