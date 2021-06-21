فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 مساءً - بغداد – (د ب أ) أفاد مسؤول كردي عراقي أن سلاح المدفعية التركي قصف قرى كردية عراقية مساء اليوم الإثنين بحجة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني في قرى قضاء العمادية شمال شرقي محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق. وقال صبري عقراوي مدير ناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “إن المدفعية التركية قصفت مساء اليوم قرية قومري ومحيطها مما ألحق أضرارا مادية جسيمة بممتلكات سكان قريتين تابعتين لقضاء العمادية 80 كيلومترا شمال شرقي محافظة دهوك”. وأضاف عقراوي أن “إحدى قذائف المدفعية سقطت على منزل أحد أهالي القرية مما ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالمنزل وإحراق سيارة صاحبه فيما نجا صاحب المنزل وأفراد عائلته بعد الخروج سالمين من المنزل بصعوبة بالغة عقب القصف”. وتابع عقراوي قائلا إن القصف التركي خلف “حريقا هائلا اندلع بمزارع وغابات القرية بعد أن تعرض لقصف مدفعي تركي مساء اليوم، وإن النيران التهمت عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية”. وتشهد مدن إقليم كردستان العراق عمليات عسكرية منذ شهر أبريل الماضي بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات الجبلية العراقية حيث يتحصن حزب العمال التركي هناك. واضطر المئات من العوائل الكردية إلى النزوح من قراهم على خلفية القتال الزائد بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني وإحراق المزارع والغابات، مما خلف خسائر مادية كبيرة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المدفعية التركية تقصف قرى كردية في كردستان العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.