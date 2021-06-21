تراند الفن: واشنطن: لا يوجد جدول زمني لاستئناف السفر عبر الأطلسي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت مصراوي 11 زيارة

واشنطن – (د ب أ) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الاثنين إنه لا يستطيع وضع إطار زمني محدد لاستئناف السفر عبر المحيط الأطلسي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن برايس قوله للصحفيين إن الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف السفر بمجرد أن يسمح العلم بذلك. يذكر أن الاتحاد الأوروبي رفع الأسبوع الماضي قيود السفر المفروضة على سكان الولايات المتحدة.

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