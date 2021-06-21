تراند الفن: استشاري أعصاب تزف بشرى: علاج ضمور العضلات انخفض سعره 30%

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 مساءً - قالت الدكتورة ناجية علي فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات الشوكي في مصر إنجاز مهم، موضحة أن هذا العلاج يؤخذ عن طريق الفم لكل أنواع هذا المرض.

وأضافت «فهمي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن هذا الدواء يؤدي إلى تحسن وظائف الحركة والتنفس لدى المريض، منوهة بأنه من إنتاج شركة «راش»، ولن يُصنع في مصر، ولكن سُجل فقط في مصر، وسعره سوف ينخفض بنسبة 30%.

وأوضحت مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب بجامعة عين شمس، أنه من المفترض أن يُطرح هذا الدواء قريبًا في السوق المصرية، مشيرة إلى أنه لن يتبقى إلا إجراءات بسيطة، ونأمل أن تتعاون هيئة التأمين الصحي ليكون سعره أقل من ذلك.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات، مؤكدة أن هذا الإجراء يساهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي «SMA» هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل «التحدث، المشي ،التنفس، البلع»، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

يأتي ذلك انطلاقًا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.