فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 مساءً - كابول – (د ب أ) سقطت حفنة أخرى من المقاطعات الأفغانية في قبضة طالبان اليوم الاثنين، فيما يواصل التنظيم توسيع منطقة سيطرته مع بدء انسحاب القوات الغربية من البلاد بعد عقدين من الوجود العسكري هناك. وذكر مسؤولون بالحكومات المحلية أن طالبان اجتاحت ثمان مقاطعات بأقاليم باغلان وبالخ وتخار خلال الساعات الـ 24 الماضية. وعلاوة على ذلك كتب مسؤول بوزارة الدفاع في موقع تويتر أن مقاتلي طالبان صاروا على حدود مدينة مزار شريف. وإذا كانت هذه التقارير دقيقة ، فإن هذا يعني أن قوات طالبان زعمت سيطرتها على 50 مقاطعة منذ بدء القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الانسحاب في أول مايو الماضي. يذكر أن البلاد مقسمة إلى 34 إقليمًا، تنقسم بدورها إلى نحو 400 مقاطعة. وأدى تنامي الاضطراب في أفغانستان إلى إثارة المخاوف لدى طاجيكستان المجاورة من احتمال قرب حدوث أزمة لاجئين، حيث بدأ بعض المسؤولين المحليين بالفعل في إعداد خطط لإقامة مخيمات لاجئين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سقوط نحو ٥٠ مقاطعة أفغانية في أيدي طالبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.