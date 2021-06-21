تراند الفن: التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. كل ما تريد معرفته

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 مساءً - يبحث آلاف الطلاب في محافظات مصر، عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، وخاصة بعدما انتهت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، حيث بدأ الطلاب وأولياء أمورهم البحث عن الخطوات المطلوبة للتظلم على نتائج أبنائهم، بحثاً عن درجات إضافية في مواد معينة، لتحسين مجموع الدرجات للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، أو بدائل أخرى للثانوية العامة تقبل بمجموع درجات أعلى، حيث أن جميع المديريات أتاحت عملية التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، عن طريق لجنة النظام والمراقبة في كل مديرية لاستقبال طلبات التظلم.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية.. خطوة بخطوة

وحرصاً من موقع «الوطن» أعلى مساعدة ولياء الأمور لمعرفة خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 خطوة بخطوة، حتى عمليات تصحيح الورقة، وإعلان النتيجة النهائية للطالب المتظلم.

وقال صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، إن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 هي نفس الخطوات في جميع مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر، وإليكم الخطوات:

– سداد قيمة التظلم للمادة المراد التظلم عليها عن طريق البريد، أو المعاون المالي في كل مديرية تربية وتعليم.

– قيمة رسوم التظلم 20 جنيهاً للمادة الواحدة.

– تحديد تظلمات طلاب كل إدارة تعليمية وتخصيص لها يوم محدد لإعادة التصحيح .

– الطالب وولي أمره يحضر في الموعد المحدد معهم صور البطاقة ومكتوب عليها رقم الجلوس للاطلاع على المادة المتظلم فيها في حضور عضو من لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومراجعتها.

– لجنة النظام والمراقبة في كل مديرية تعد تقرير مفصل عن الملاحظات التي وجدت في كراسة الاجابة لكل مادة متظلم فيها الطالب ويطالب اعادة التصحيح فيها.

– تسليم كراسات الاجابة للمواد المتظلم فيها الطلاب وتسليمها لموجهي المواد في الشهادة الإعدادية لإعادة تصحيها.

– بعد إعادة التصحيح يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما إلى الإدارة التابع لها الطالب للاطلاع على النتيجة.

– الطالب الذي تم تعديل درجات مادته التي تظلم فيها يمكنه استرداد قيمة التظلم بإيصال البريد الذي دفع بها وهي 20 جنيها.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بعد إعلان النتائج في المدارس

وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم إنه لا يمكن للطالب التقدم بالتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 إلا بعد إعلانها بشكل رسمي داخل المدارس الإعدادية، ووصول الكشوف النهائية والرسمية لها بالنتائج من مديرية التربية والتعليم، مؤكداً أن عمليات التظلم بتكون في أماكن تحددها مديرية التربية والتعليم في كل محافظة، لقصدها وتقديم التظلم.