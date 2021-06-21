تراند الفن: رئيس القطاع الديني بالأوقاف: وجود الواعظات بالمسجد يفتح الباب لصلاة السيدات

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المرأة لها الحق مثل الرجل في دخول المسجد والصلاة به، إلا أنه بسبب أزمة فيروس كورونا حدثت قرارات إغلاق المساجد لأكثر من عام، ثم عاد فتح المساجد بتدابير وقائية، قاصرة على الصلاة للرجال فقط.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن فتح المساجد كان جزئيًا، وعادت صلاة الجمعة بتدابير احترازية لـ10 دقائق فقط، مُعبرًا عن أمله في زوال الوباء، وأن تعود أماكن صلاة السيدات وجميع مرافق المسجد للعمل مرة أخرى، كما أنه في حالة عدم السيطرة على مصلى السيدات، سيتم اتخاذ قرار الإغلاق.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن أي مسجد به واعظات من الأزهر يتم فتح المصلى لاستقبال السيدات، مشيرًا إلى أن أي سيدة مسئولة تأتي وتمضي إقرارًا، وسيتم فتح الباب للسيدات للصلاة، مؤكدًا عدم حدوث أي أزمة في مسجد خلال فترة “كورونا” وانتشار للعدوى.