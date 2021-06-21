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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت مصراوي 4 زيارة
مصراوي:
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تمت هيكلة أسعار الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات، وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفًا: “أسعار الكهرباء ستظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية”.
وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة “صدى البلد”: “من يزد استهلاكه على ألف كيلو/وات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء”.
وتابع: “بداية من يوليو سيكون هناك زيادة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كيلو/وات، وعلى سبيل المثال سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحتين الأولى والثانية بزيادة 10 قروش”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكهرباء: زيادة 10 قروش في أسعار أول شريحتين بداية من يوليو (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.