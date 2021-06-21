تراند الفن: الدنمارك تفوز على روسيا وتصعد لثمن نهائي يورو 2020

حقق منتخب الدنمارك فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب روسيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مُنافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب باركن سيطرة تامة من قبل منتخب الدنمارك.

وسجّل ميكيل الهدف الأول لصالح منتخب الدنمارك في الدقيقة 38، وأضاف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 59، وقلّص أرتيم النتيجة بصالح روسيا في الدقيقة 61، وأحرز كريستينسن الهدف الثالث في الدقيقة 79، واختتم مابلهي الأهداف في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة يصعد منتخب الدنمارك إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بينما جاء منتخب روسيا في المركز الثالث.

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