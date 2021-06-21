فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
حقق منتخب الدنمارك فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب روسيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مُنافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب باركن سيطرة تامة من قبل منتخب الدنمارك.
وسجّل ميكيل الهدف الأول لصالح منتخب الدنمارك في الدقيقة 38، وأضاف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 59، وقلّص أرتيم النتيجة بصالح روسيا في الدقيقة 61، وأحرز كريستينسن الهدف الثالث في الدقيقة 79، واختتم مابلهي الأهداف في الدقيقة 81.
وبهذه النتيجة يصعد منتخب الدنمارك إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بينما جاء منتخب روسيا في المركز الثالث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الدنمارك تفوز على روسيا وتصعد لثمن نهائي يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.