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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد الأب العالمي ومن أين أتت فكرته وتاريخه وطرق مختلفة وجميلة للإحتفال به في المقال التالي
عيد الأب هو أحتفال إجتماعي أسري مخصص لتكريم الآباء في مختلف أنحاء العالم تقديرًا لجهود الآباء وعرفانًا بالجميل، ويتم الإحتفال به بتقديم الهدايا والرسائل الألكترونية أو الورقية التي تحتوي على المشاعر الطيبة والجميلة من الأبناء لآبائهم لإسعادهم وإدخال البهجة والسرور على وجههم وإمتنانًا لهم، حيث يحتفل بهذا العيد الكثير من الدول الغريبة والعربية بإختلاف اليوم المحدد للإحتفال به وطريقة الإحتفال، ولكن تختلف شهرة هذا اليوم من بلد إلى أخرى، فبعض البلدان قامت بتحويله إلى يوم ديني، وفي البلدان الكاثوليكية يتم الإحتفال به من القرون الوسطى في اليوم الموافق 19 من مارس كل عام حيث أنه يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد قامت بعد البلدان بالحفاظ على الإحتفال بيوم الأب العالمي في تاريخ 19 مارس، حيث أصبح متوارث وبالأخص في أمريكا اللاتينية، وقد قامت بعض الدول داخل الولايات المتحده الأمريكية بتبني يوم الأب المعتمد في ثالث يوم أحد من شهر يونيو من كل عام، وقامت بعمل واحدة من أولى الأحتفالات للآباء في سنة 1912 في الولايات المتحدة الأمريكية.
فكرة يوم عيد الأب ومن أين جاءت
سونورا لويس سمارت جاءت بهذه الفكرة حيث خصصت يوم للأحتفال بعيد الأب، بعدما قامت بالإستماع لموعظة دينية في يوم الأم لسنه 1909، حيث أرادت شكر وتكريم والدها لتربيته لستة أبناء بعد توفي زوجته، فقامت بتقديم عريضة تطالب فيها بتخصيص يوم لعيد الأب والإحتفال به وتكريمه، ولاقت العريضة قبول وإستحسان الكثير، حيث أحتفلت سبوكين بأول يوم عيد أب في تاريخ 10 يونيو لسنة 1910، ومن ثم إنتشر الإحتفال في أغلب دول العالم.
موعد إحتفال الدول بيوم الأب العالمي
- سويسرا تحتفل به في أول يوم أحد من شهر يونيو
- النمسا وبلجيكا في يوم الأحد الثاني من شهر يونيو
- مصر وسوريا ولبنان في 21 من شهر يونيو
- البرتغال وأسبانيا وإيطاليا في 19 من شهر مارس
- روسيا في 23 من شهر فبراير
- نيوزيلندا وأستراليا في أول يوم أحد من شهر سبتمبر
أنشطة وطرق مختلفة للإحتفال بعيد الأب
- كتابة رسائل التهنئة والعبارات الجميلة وشكره
- إختيار الهدية المناسبة للأب التي تجعله يبتهج ويسعد
- الخروج إلي نزهة مع العائلة
- مشاركة وإسترجاع ذكريات الطفولة والمشاعر الجميلة مع الأب
- التخطيط لتناول وجبة إفطار أو غداء أو عشاء معًا
- إصطحاب الأب في رحلة خلوية ترفيهية
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