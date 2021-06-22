فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف فواز العنزي، نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة حائل عن مسألة تفاوت أسعار بعض المنتجات، حيث أكد أنها مرتبطة بشقين.
ارتفاع الأسعار على الشركات المنتجة
وخلال مداخلة له ببرنامج “الشارع السعودي” المذاع على شاشة قناة السعودية قال فواز العنزي إن الشق الأول في مسألة تفاوت الأسعار مرتبط بارتفاع الأسعار على الشركات المنتجة والتي بالتبعية ترفع سعر المنتج النهائي الذي يتم تحصيله من المستهلك النهائي، أما الشق الثاني يتمثل فيما تقوم به كثير من الشركات من خلالها التحايل على المستهلك.
وأشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة حائل إلى أن بعض الشركات تتعمد توسيع الغطاء الخاص بالمنتج بحيث يتم استهلاكه سريعًا، مشيرًا إلى أن كثير من المستهلكين لا يركزون في أسعار المنتجات التي يقومون بشراءها بسبب مشاغلهم، وفي هذا الصدد قال: “لو سألت شخص عن سعر الأرز الذي يأكله لن تجده يعرف”.
المقارنة بينه وبين المنتجات
واستطرد العنزي في حديثه قائلًا إن حفظ المستهلك لسعر المنتج تجعله قادر على المقارنة بينه وبين المنتجات الأخرى، وأشار إلى أن التاجر حريص على ألا يحفظ المستهلك سر المنتج لتتاح له الفرصة إذا ما أراد رفع سعر المنتج.
وأوضح فواز العنزي أن السنوات الأخيرة شهدت تغير جذري بالمصاريف وهو ما انعكس على أسعار السلع، ودفع بعض الشركات القليلة لاستخدام الهندسة القيمية، والتي وصفها بأنها ثقافة في صناعة المنتج لكنها تخفى على كثير من الشركات بحسب حديث نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة حائل.
وطالب بضرورة وجود قطع استرشادية للمستهلك، مضيفًا أن هناك بعض أنواع الدعايات المنتشرة تقول للمستهلك أن المنتج صلاحيته يومين أو ثلاثة رغم إمكانية بقاءه صالحًا للاستهلاك لمدة 10 أيام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مسؤول يوضح أسباب تفاوت أسعار المنتجات وتفاصيل حيل يتعرض لها المستهلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.