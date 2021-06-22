تراند الفن: الجيش الليبي: أردوغان يتعامل مع غرب البلاد كمستعمرة تركية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، يتعامل مع غرب ليبيا كمُستعمرة تركي، ويريد نقل عسكريين من أذربيجان إليه، مشيرا إلى ضرورة تصدي الأمم المتحدة للمخططات التركية في ليبيا.

وأضاف المسماري، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، مساء الاثنين، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، ظهر بجانب قادة ميليشيات أسمائهم على قوائم الإرهاب، مستطردًا أن الدبيبة منع الكشف مُعرقلي إعادة فتح الطريق الساحلي.

وذكر أن قرار فتح أو إغلاق الطريق الساحلي أمر يخص لجنة 5+5 والأمم المتحدة، مؤكدًا احترام الجيش الليبي للتفاهمات مع الأمم المتحدة من خلال لجنة 5+5، مُتابعًا: “نتمنى عدم تدخل أي طرف في أعمال لجنة 5+5 العسكرية”.