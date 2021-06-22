فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، يتعامل مع غرب ليبيا كمُستعمرة تركي، ويريد نقل عسكريين من أذربيجان إليه، مشيرا إلى ضرورة تصدي الأمم المتحدة للمخططات التركية في ليبيا.
وأضاف المسماري، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، مساء الاثنين، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، ظهر بجانب قادة ميليشيات أسمائهم على قوائم الإرهاب، مستطردًا أن الدبيبة منع الكشف مُعرقلي إعادة فتح الطريق الساحلي.
وذكر أن قرار فتح أو إغلاق الطريق الساحلي أمر يخص لجنة 5+5 والأمم المتحدة، مؤكدًا احترام الجيش الليبي للتفاهمات مع الأمم المتحدة من خلال لجنة 5+5، مُتابعًا: “نتمنى عدم تدخل أي طرف في أعمال لجنة 5+5 العسكرية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجيش الليبي: أردوغان يتعامل مع غرب البلاد كمستعمرة تركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.