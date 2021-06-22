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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت مصراوي 13 زيارة
روسيا – (أ ش أ)
اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التقييمات السلبية لنتائج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن من قبل الباحثين الأمريكيين، مجرد “هراء”.
وقالت زاخاروفا – في تصريحات صحفية أوردتها قناة “رسيا اليوم” الفضائية مساء اليوم الإثنين – إن تلك التقييمات “لا تحاكي الواقع”، مضيفة أن مثل هذه التصريحات “نموذج كلاسيكي من الدعاية الأمريكية”، مشيرة إلى أن الباحثين السياسيين الأمريكيين “يستغلون مناقشة العقوبات الإضافية، وهم دائمًا يستفيدون من الموجة الإعلامية هذه”.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن عقدا أول لقاء لهما منذ تولي بايدن منصب الرئاسة الأمريكية، في جنيف في الـ16 من يونيو الجاري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: روسيا: التقييمات الأمريكية السلبية لقمة بوتين بايدن مجرد هراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.