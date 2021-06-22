تراند الفن: بعد لقائه وزير الشباب.. برلماني: نحرص على تطوير ستاد المصري بتوجيهات رئاسية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 صباحاً - التقى حسن عمار، نائب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وعضو مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الاثنين، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد النائب أنه لمس حالة من الإصرار لدى المسئولين لإنهاء بناء استاد النادي المصري وتطوير المنطقة المحيطة به، في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الشباب والرياضة، فمن المقرر إنشاء صرح رياضي على أحدث طراز هندسي ويتوافق مع الكود الدولي للملاعب.

وتقدم النائب حسن طارق عمار بالتهنئة إلى جماهير الكرة ببورسعيد بصفة عامة وعشاق النادي المصري بصفة خاصة، على بدء اتخاذ خطوات إعادة بناء استاد النادي المصري، في نفس مكانه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى توجيهاته بتطوير محيط منطقة الاستاد.

وأكد البرلماني أنه يقدر مجهودات جميع المسئولين في ملف الاستاد منذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان فيها عن خروج استاد النادي المصري من الملاعب المستضيفة لبطولة الأمم الإفريقية، حيث شهدت تلك مجهودات كبيرة من كافة المسئولين بدءًا من رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ونواب المحافظة.

وأشاد عمار بموقف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الحريص على بناء ستاد النادي المصري منذ أول لحظة التي تم فيها اكتشاف الخلل الهندسي، مؤكدًا أن لديه من المواقف الكثيرة التي تشهد على اهتمامه الشديد بملف الاستاد.

ووجه النائب، الشكر لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، على تحملهم الكثيرة من موجات التشكيك، ولكنهم أثبتوا حرصهم وتمسكهم بحقوق النادي المصري.