تراند الفن: متعب: محمد شريف لاعب مميز جدًا ولكنه ليس رأس حربة.. والأهلي يحتاج لعقلية فلافيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 صباحاً - تحدث عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، عن لاعب الفريق الحالي محمد شريف والمستوى الذي يقدمه مؤخرًا مع الفريق.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: “أتواصل مع محمد شريف دائمًا، وتواصلت معه مؤخرًا منذ أسبوعين وهنأته بأدائه الجيد، واتشرف بتشبيه الجماهير لشريف بي، وأتمنى له مستقبل كبير، فهو لاعب لديه موهبة وإمكانيات عالية جدًا”.

وتابع: “نصحت شريف بضرورة التمرين على ضربات الرأس، ليكون مهاجمًا متكاملًا، قولت له اشتغل عليها كل يوم ربع ساعة في التمرين، وقولت له مش شرط تكون مميز فيها، ولكن على الأقل الكرة اللي تجيلك تقدر تستقبلها”.

وأضاف متعب: “النادي الأهلي محتاج رأس حربة حاليا وهذه وجهة نظري، محمد شريف ليس رأس حربة، بالرغم من كل هذه المميزات التي يمتلكها”.

وأكمل: “الأهلي محتاج مهاجم بقيمه وعقليه فلافيو، يستطيع صنع الفارق وتحقيق المطلوب”.

وأردف: “أرى أن المغربي سفيان رحيمي لاعب مميز جدًا وقادر على التألق مع الأهلي في حالة انضمامه للفريق الفترة القادمة، فاللاعبين المغاربة متألقين بشكل كبير جدًا في الدوري المصري مؤخرًا مثل بن شرقي مع الزمالك”.