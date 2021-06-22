تراند الفن: الاتحاد الإفريقي: كورونا أظهر ضعف دول القارة بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 صباحاً - إثيوبيا – (أ ش أ)

قال مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي اليوم إن جائحة كورونا أدت إلى ظهور نقاط ضعف في تقديم الخدمات العامة التي تقدمها الدول للمواطنين في مجالات تتعلق بجودة تقديم الخدمات مثل المياه والصرف الصحي والإسكان والرعاية الصحية والبنية التحتية في المجتمعات التي كانت تفتقر إلى الخدمات سابقًا في جميع أنحاء إفريقيا.

وأضاف أديوي – في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي بمناسبة الاحتفال الثامن ليوم الخدمة العامة في أفريقيا – إن احتفالات الخدمة العامة في إفريقيا تتزامن مع مكافحة القارة والعالم آفة فيروس كورونا فيما تأثرت الجهود المبذولة على المستوى الوطني والقاري للتخفيف من آثار الوباء وعلى معظم أنشطة التنمية في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن جائحة كورونا طالت جميع القطاعات في إفريقيا بما في ذلك الخدمة العامة والإدارة والحكم المحلي والتنمية الحضرية وتقديم الخدمات اللامركزية.

وأعتبر أن يوم الخدمة العامة الأفريقي يعد حدثًا استراتيجيًا راسخًا في تقويم الاتحاد الأفريقي ، وينطلق من إعلان المؤتمر الأفريقي الأول لوزراء الخدمة العامة الذي عقد في طنجة في عام 1994.

ولفت إلى أن الهدف من الاحتفال بيوم الخدمة العامة في أفريقيا هو التفكير في توفير بيئة مواتية ومنصة للموظفين العموميين للتفكير في إنجازاتهم والتحديات والحلول التي تم التوصل إليها في مجال عملهم.

وأكد أن الاحتفال بيوم الخدمة العامة في إفريقيا يعد أيضًا فرصة لتشجيع الموظفين العموميين وتحفيزهم على مواصلة العمل الجيد أثناء الخروج بمبادرات وابتكارات جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى ان احتفالات يوم الخدمة العامة في افريقيا ستشمل عرض ابتكارات الدول الأعضاء في مجال الخدمة العامة وسيتم اقامة حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع في ابتكارات الخدمة العامة.