فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 صباحاً - إثيوبيا – (أ ش أ)
قال مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي اليوم إن جائحة كورونا أدت إلى ظهور نقاط ضعف في تقديم الخدمات العامة التي تقدمها الدول للمواطنين في مجالات تتعلق بجودة تقديم الخدمات مثل المياه والصرف الصحي والإسكان والرعاية الصحية والبنية التحتية في المجتمعات التي كانت تفتقر إلى الخدمات سابقًا في جميع أنحاء إفريقيا.
وأضاف أديوي – في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي بمناسبة الاحتفال الثامن ليوم الخدمة العامة في أفريقيا – إن احتفالات الخدمة العامة في إفريقيا تتزامن مع مكافحة القارة والعالم آفة فيروس كورونا فيما تأثرت الجهود المبذولة على المستوى الوطني والقاري للتخفيف من آثار الوباء وعلى معظم أنشطة التنمية في جميع أنحاء العالم.
وأكد أن جائحة كورونا طالت جميع القطاعات في إفريقيا بما في ذلك الخدمة العامة والإدارة والحكم المحلي والتنمية الحضرية وتقديم الخدمات اللامركزية.
وأعتبر أن يوم الخدمة العامة الأفريقي يعد حدثًا استراتيجيًا راسخًا في تقويم الاتحاد الأفريقي ، وينطلق من إعلان المؤتمر الأفريقي الأول لوزراء الخدمة العامة الذي عقد في طنجة في عام 1994.
ولفت إلى أن الهدف من الاحتفال بيوم الخدمة العامة في أفريقيا هو التفكير في توفير بيئة مواتية ومنصة للموظفين العموميين للتفكير في إنجازاتهم والتحديات والحلول التي تم التوصل إليها في مجال عملهم.
وأكد أن الاحتفال بيوم الخدمة العامة في إفريقيا يعد أيضًا فرصة لتشجيع الموظفين العموميين وتحفيزهم على مواصلة العمل الجيد أثناء الخروج بمبادرات وابتكارات جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين.
ولفت إلى ان احتفالات يوم الخدمة العامة في افريقيا ستشمل عرض ابتكارات الدول الأعضاء في مجال الخدمة العامة وسيتم اقامة حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع في ابتكارات الخدمة العامة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الاتحاد الإفريقي: كورونا أظهر ضعف دول القارة بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.