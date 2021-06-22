تراند الفن: السعودية ووكالة الطاقة الذرية تبحثان آليات التفتيش الشامل للمواقع النووية الإيرانية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 12:09 صباحاً - الرياض – (د ب أ) بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه في فيينا اليوم الإثنين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الجانبين بحثا كذلك وقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما ناقش الطرفان أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية. وتبدي السعودية قلقها من البرنامج النووي لإيران وقدراتها الصاروخية ومن توسيع نفوذها الاقليمي وتتهم طهران بـ”التدخل” في شؤون دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان.

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