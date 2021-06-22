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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 12 دقيقة مضت مصراوي 10 زيارة
تونس – (أ ش أ)
بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون في جميع المستويات.
وذكر بيان للخارجية التونسية صدر الاثنين أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، هنأ خلاله الجرندي نظيره الإماراتي على إثر انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي لعامي 2022 و2023، الذي يعكس التقدير الذي يحظى به هذا البلد الشقيق على المستوى الدولي.
وأعرب له عن تمنياته لدولة الإمارات بمزيد من النجاح وعن استعداد تونس للعمل سويا من أجل المساهمة في نشر ثقافة الأمن والسلم.
وأضاف البيان أنه الاتصال مثل مناسبة للتنسيق والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أبرز الاستحقاقات القادمة، من بينها مؤتمر (برلين 2)، الدولي المعني بالمسار السياسي الليبي، حيث أكد الجرندي أهمية أن تضافر جهود الدول العربية والمجموعة الدولية لحشد الدعم لأشقائنا الليبيين من أجل إتمام مسارهم السياسي بنجاح.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرا خارجية تونس والإمارات يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز التعاون الثنائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.