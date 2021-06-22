تراند الفن: مجدي عبد الغني: قيمة التبرعات أثبتت أن جماهير الزمالك لا تتعدى 10 ملايين مشجع

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏29 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

قال مجدي عبدالغني إن قيمة التبرعات في حساب دعم نادي الزمالك لم تتخط 6 ملايين جنيه. وأكد مجدي عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك يؤكد أن عدد جماهيره يصل إلى 80 و90 مليون مشجع، فكيف تكون قيمة التبرعات حتى الآن في حساب دعم النادي لم تتخطَ 6 ملايين جنيه، ولو على كلامهم وكل مشجع دفع جنيه قيمة التبرعات ستصل إلى 90 مليون جنيه”. وأضاف: “على الجانب الآخر، لو الأهلي فتح حسابًا للتبرع سيجمع 90 مليون جنيه حال دفع كل مُشجع جنيه واحد، أما الزمالك جماهيره لا تصل لـ10 ملايين، ومحدش يتكلم تاني ويقول يتكلم تاني عن عدد جماهير الأهلي وعدد جماهير الزمالك”. عماد متعب يكشف حالته الصحية.. ويؤكد: جسمي يتعرض لتكوين الحصوات بالكلى

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