تراند الفن: السيطرة على حريق بمنزل بقرية حجازة في قنا

نشب حريق، مساء أمس الاثنين، بمنزل بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية حجازة قبلي بقوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل بقرية حجازة قبلي بقوص، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين، وجار حصر التلفيات.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحريق.