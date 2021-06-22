فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
نشب حريق، مساء أمس الاثنين، بمنزل بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية حجازة قبلي بقوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل بقرية حجازة قبلي بقوص، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين، وجار حصر التلفيات.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيطرة على حريق بمنزل بقرية حجازة في قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.